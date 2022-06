Ceccarini: “Il contratto di Italiano e il mercato della Fiorentina sono argomenti paralleli. Vi dico la situazione di Odriozola”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, intervenuto a Radio Toscana, ha parlato delle mosse della Fiorentina.

“All’incontro di domani, oltre a Italiano e la dirigenza della Fiorentina, ci saranno anche l’avvocato Caliandro e Ramadani. La sensazione è che le parti decidano di andare avanti, adeguando l’ingaggio e magari allungando anche la durata del contratto. L’obiettivo è trovare la quadra su tutto e dovrebbe dare il via alla fase operativa della Fiorentina. Il contratto e il mercato sono due argomenti paralleli e consequenziali: si dovranno buttare giù delle linee guida per le mosse che la società dovrà fare in estate”.

Prosegue così Ceccarini, soffermandosi su Suarez: “Ha delle pretese economiche importanti, questo è ciò che so. Odriozola? Il Real Madrid ha sempre tenuto aperto la porta a un nuovo prestito, ma il problema è che gli spagnoli non vogliono partecipare allo stipendio del terzino”.