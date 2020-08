Ceccarini: “Il Milan potrebbe inserire Paquetà in una possibile trattativa per Milenkovic. Fares da settembre potrebbe giocare con la maglia viola”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini tramite La Repubblica ha scritto così delle prossime mosse viola: “Oltre a Chiesa, c’è anche qualche altro nodo da sciogliere. E uno di questi riguarda Milenkovic. Il forte difensore serbo classe ‘97 è ormai una certezza. Iachini lo ha messo al centro del suo progetto tattico ma non dipenderà solo da questo. C’è un contratto da rinnovare e un pressing, quello del Milan, che sta diventando asfissiante. I rossoneri potrebbero inserire nell’operazione Paquetà ma trovare un altro centrale cosi forte è un problema grosso. Per cui questo mese sarà fondamentale anche per capire il suo futuro. Tra le note positive c’è anche Fares. Che non gioca nella Fiorentina ma potrebbe farlo da settembre in poi. È diventato il primo obiettivo per la rafforzare la fascia sinistra. Considerato che Terzic andrà via, serve un esterno in più. E Fares è sicuramente un giocatore interessante”.

