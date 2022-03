Ceccarini: “Il passaggio a Ramadani non deve far preoccupare, Italiano vuole restare alla Fiorentina. La vera partita è un’altra”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, intervenuto a Radio Toscana, si è soffermato sulle mosse della Fiorentina.

“Il riscatto di Piatek è su tre annualità, quindi cinque milioni a tranche, e la Fiorentina ha tempo fino al 30 giugno per prendere una decisione. Il passaggio di Italiano a Ramadani? Il tecnico sta bene a Firenze e vuole restare, questa è l’unica cosa che conta. Per l’anno prossimo, a prescindere dal piazzamento di questa stagione, la società dovrà migliorare l’organico: è questa la vera partita”.

Continua così Ceccarini: “La magia di Italiano non può essere eterna, per questo il mister è il primo ad avere bisogna che la squadra sia rinforzata. E che sia lo stesso tecnico a dare le indicazioni alla dirigenza, che dovrà ascoltarlo il più possibile. Ma questa notizia non va presa in negativo, lo ribadisco”.