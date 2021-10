Ceccarini: “Kokorin può andare via a gennaio. La Fiorentina gli ha concesso un anno, ma ha dimostrato di non essere utile”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Toscana: “Per me è molto difficile che Vlahovic vada via a gennaio, più probabile che dica addio a Firenze in estate e in questo caso credo che la società potrà incassare non più di quarantacinque milioni. Kokorin potrebbe andare via, gli è stato concesso un anno ma ha dimostrato di non poter essere utile. Per me è necessario un vice Vlahovic e un esterno d’attacco. Dico di più: prenderei due punte centrali, sapendo che il serbo se ne andrà, oltre ad un rinforzo per le fasce. La Fiorentina non può sbagliare l’acquisto dell’attaccante, gli sforzi devono essere concentrati su questo”.

Continua così Ceccarini: “Cabral è un buon giocatore, ma non so se possa essere forte come Vlahovic. Io lo prenderei, anche se in estate costava molto meno rispetto al presente.