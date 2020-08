Ceccarini: “La Fiorentina insiste per Torreira, a livello di ingaggio le parti sono molto vicine. Resta però uno scoglio da superare…”

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini su La Repubblica ha parlato così del mercato viola: “La Fiorentina continua a insistere per Torreira. Il centrocampista uruguaiano resta il primo nome della lista anche se la trattativa non è facile. Il giocatore vuole tornare in Italia e ha dato la sua disponibilità al trasferimento in viola. A livello di ingaggio le parti sono molto vicine c’è però da convincere l’Arsenal a impostare l’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. E questo resta lo scoglio principale. Intanto la società continua a lavorare sui rinnovi”.

