Ceccarini: “La Fiorentina potrebbe cominciare ad accettare contropartite per Chiesa dalla Juventus. Attenzione a Pellegrini”

Il giornalista sportivo Nicolò Ceccarini è tornato a parlare anche di mercato della Fiorentina nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Questo quanto si legge nel suo articolo:

“È cominciato il mese decisivo per il futuro di Chiesa. Ufficialmente a oggi Federico non è un obiettivo della Juventus ma potrebbe tornare ad esserlo presto, ammesso che parta uno tra Bernardeschi o Douglas Costa. Non esistono veti alla cessione, anche se la valutazione rimane alta, intorno ai 70 milioni di euro. Visto che non ci sono stati segnali per un possibile rinnovo (il contratto di Federico è in scadenza nel giugno 2022), è arrivato il momento delle scelte. All’orizzonte si preannuncia uno scenario nuovo. La Fiorentina potrebbe abbassare le sue pretese, non nel senso del valore assoluto di Chiesa, ma cominciando ad accettare contropartite tecniche. La Juventus presentando un’offerta economica e aggiungere un paio di giocatori graditi alla Fiorentina. Se i bianconeri dovessero vendere uno tra Bernardeschi e Douglas Costa, avrebbero una parte cash importante da investire nell’operazione con la società viola. E nella lista dei papabili ci sono sicuramente Romero e Pellegrini. Il centrale argentino potrebbe fare al caso della Fiorentina, che peraltro non ha alcuna intenzione di cedere Milenkovic al quale cercherà di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022. A sinistra i viola hanno decisamente bisogno di rinforzarsi. Ecco perché Pellegrini, reduce da una buona stagione a Cagliari, diventerebbe una soluzione molto interessante. Difficile pensare invece alla pista estera per Chiesa. United e Newcastle non hanno approfondito il discorso.