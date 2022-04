Ceccarini: “La Fiorentina proverà a trattenere Odriozola, ma valuta delle alternative. Nessun dubbio sul riscatto di Torreira. Piatek? I due possibili scenari sul futuro del polacco”

L’esperto di calcio mercato Niccolò Ceccarini, ospite a Radio Toscana, ha fatto il punto sulla situazione in casa viola: “La Fiorentina sta facendo alcune valutazioni e si sta già pianificando la prossima stagione. Un esterno basso destro è nel mirino, come piano B in caso di mancata permanenza di Odriozola. Il terzino del Real Madrid ha un ingaggio importante, il suo cartellino ha una valutazione alta. Il club di Commisso proverà a fare di tutto per convincere i blancos per trattenere lo spagnolo, ma si valutano anche altri profili come alternative. Torreira invece verrà sicuramente riscattato. Occhio poi se parte Milenkovic servirà anche un altro difensore centrale. Infine sul fronte Piatek ci sono due strade percorribili: la prima è che la Fiorentina lavorerà per ottenere uno sconto sul riscatto già fissato, altrimenti non è da escludere un ulteriore rinnovo del prestito per un altra stagione”.

Poi sui rinnovi: “Nelle prossime settimane si parlerà di quello di mister Italiano, poi Saponara e anche Castrovilli più avanti. Sul portiere invece la situazione non è chiarissima. Se parte Dragowski, Terracciano rimarrà, ma resta da capire se farà il primo o il secondo portiere dei viola”.