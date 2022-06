Ceccarini: “La Fiorentina tratta Jovic, possibile formula alla Odriozola col Real Madrid. L’Empoli vuole tenere Zurkowski, in serata possibile incontro tra i club”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato così a Radio Toscana a proposito dei temi caldi in casa viola: “La Fiorentina tratta Jovic, giocatore curato dalla procura di Ramadani, così come Italiano ed altri giocatori della Fiorentina. L’operazione può essere improntata come quella di Odriozola, con il Real Madrid che contribuirebbe a pagare parte dell’ingaggio molto oneroso”.

E ancora: “In serata ci potrebbe essere l’incontro per Zurkowski. So per certo che l’Empoli lo vuole tenere, anche perchè hanno venduto Aslani all’Inter, Benassi rientrerà a Firenze e Ricci lo hanno perso lo gennaio scorso. Tuttavia, ad oggi, la Fiorentina non sembra intenzionata a riscattare il polacco”.