Ceccarini: “La Fiorentina verrà decisamente migliorata. Nell’operazione Guedes i viola potrebbero inserire delle contropartite…”

Attraverso un editoriale su TMW, il giornalista Nicolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato viola: “La Fiorentina è in movimento. La squadra verrà decisamente migliorata. Per il centrocampo Sergio Oliveira del Porto è un giocatore che piace molto. Costa 20 milioni di euro ma i viola sono intenzionati a provare a chiudere l’operazione. Gattuso adotterà il 4-2-3-1 e per questo gli esterni diventano fondamentali. Il primo nome è quello di Gonçalo Guedes del Valencia. La Fiorentina nell’operazione potrebbe inserire uno tra Pezzella e Pulgar, già cercati dal club spagnolo. Tra i profili monitorati anche Jesus Corona. Il Cagliari ha deciso di riscattare Sottil ma il giovane talento classe ‘99 verrà controriscattato dai viola. Da decidere ancora il futuro di Ribery e Callejon. Il campione francese ha dato la sua priorità al club vola. La decisione spetterà a Gattuso”.