Ceccarini: “La Fiorentina vuole blindare il prima possibile Amrabat, nell’aria c’è un rinnovo alla Milenkovic”

Nel suo editoriale di mercato per Tmw, Niccolò Ceccarini parla di Amrabat e del futuro che la Fiorentina vorrebbe disegnare per lui:

“Infine la Fiorentina. Lo straordinario Mondiale di Amrabat ha acceso tanti riflettori sul centrocampista marocchino ed è per questo che la dirigenza viola vuole blindarlo il prima possibile. Presto le parti si incontreranno per discutere un rinnovo almeno fino al 2027 con un ingaggio molto più alto. Un accordo economico molto simile a quello trovato in estate con Milenkovic“.