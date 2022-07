Ceccarini: “Lo Celso piace alla Fiorentina, ma la richiesta del Tottenham è alta. Più complicato Luis Alberto”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle mosse della Fiorentina a Radio Toscana.

“La Fiorentina e lo Shakhtar Donetsk hanno un accordo per Dodô a quindici milioni di euro più tre-quattro di bonus. Il giocatore ha l’accordo ormai da tempo, ma c’è la questione dell’extracomunitario che sta bloccando la trattativa. Una volta che questa situazione verrà sistemata, il brasiliano arriverà a Firenze per sottoporsi alla visite mediche di rito e firmare il contratto. La cessione di Pulgar, in tal senso, potrebbe sbloccare l’affare”.

Prosegue così Ceccarini: “Lo Celso? E’ un nome che piace alla Fiorentina. Il Tottenham ad oggi chiede non meno di venti milioni di euro, ma a mercato inoltrato potrebbe aprirsi uno spiraglio per un prestito con diritto. Ritengo più complicato Luis Alberto, valutato da Lotito trenta milioni”.