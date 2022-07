Ceccarini: “Lo Shakhtar aveva richiesto una percentuale futura per Dodô, ma la Fiorentina ha risposto picche. Mancano solo i dettagli”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato delle mosse della Fiorentina a Radio Toscana.

“Non c’è nessun rallentamento per Dodô, è tutta una questione burocratica. L’operazione è chiusa, restano da definire solo alcuni dettagli: il brasiliano sarà un giocatore della Fiorentina. L’obiettivo è farlo arrivare entro la fine della settimana, sottoporlo alle visite mediche e portarlo subito a Moena. Percentuale sulla futura rivendita? Lo Shakhtar aveva richiesto questa possibilità, ma la società viola non gliel’avrebbe concessa e ci sarebbero solo dei bonus ulteriori per la società ucraina”.

Continua così: “Ad oggi Luis Alberto è un sogno, sarebbe il coronamento della campagna acquisti e la Fiorentina eleverebbe la qualità del suo centrocampo. Lotito però non fa sconti, soprattutto per giocatori importanti: la richiesta è di trenta milioni, ma magari nella parte finale del mercato la Lazio potrebbe abbassare le pretese.