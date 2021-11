Ceccarini: “L’Udinese chiederà almeno dieci milioni per Deulofeu. La mia ipotesi sul budget della Fiorentina per gennaio”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Ceccarini ha parlato delle mosse della Fiorentina a Radio Toscana.

Di seguito le sue parole: “Deulofeu per gennaio? Conoscendo l’Udinese, chiederà almeno dieci milioni di euro. Ma non è un nome che mi entusiasma. Questa Fiorentina è migliorata molto, i meccanismi sono già oliati: i centrocampisti sanno dove dare il pallone anche senza guardare. Non so cosa succede a Castrovilli, ha bisogno di trovare continuità di rendimento perché la qualità ce l’ha ed è ancora molto giovane. Questo per lui deve essere l’anno del riscatto”.

Continua così Ceccarini: “Per me il centrocampo ideale di Italiano è Torreira, Pulgar e Bonaventura: so che la Fiorentina considera il cileno un giocatore importantissimo. Quanto ha stanziato Commisso per gennaio? Se la dirigenza ha fatto un’offerta da 15 milioni di Berardi e considerando che dovrà acquistare anche un centravanti, ipotizzerei sui venti milioni di euro”.