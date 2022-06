Ceccarini: “Mandragora vero e proprio Jolly per il centrocampo della Fiorentina. Ad Italiano sono state date delle garanzie”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, è intervenuto a Radio Toscana puntualizzando le ultime in casa Fiorentina: “Mandragora ha un pregio da non sottovalutare affatto: può giocare in tutte le posizioni del centrocampo, regista, mezzala e trequartista. Sarà un vero e proprio Jolly per la Fiorentina e per il centrocampo viola. Saponara? Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere l’incontro tra il suo entourage e la dirigenza gigliata per parlare di rinnovo”.

Infine su Italiano ha aggiunto: “Ieri ho visto un Italiano molto carico, sereno, coinvolto. Il suo ottimismo deriva sicuramente da alcune garanzie che la società gli ha fornito, anche sul mercato che sta prendendo forma”.