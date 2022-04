Ceccarini: “Milenkovic o rinnova o dovranno esser valutate le offerte per lui. La Fiorentina non può permettersi di perderlo a zero, bensì può incassare 20 milioni”

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, ha fatto il punto su Radio Toscana a proposito di alcune situazioni da definire in casa Fiorentina, approfondendo in particolare quella su Nikola Milenkovic: “Il serbo difficilmente resterà a Firenze col contratto in scadenza. La Fiorentina non può permettersi di perdere un giocatore come lui a zero. Il so contratto scade il 30 giugno 2023, e quindi o rinnova o se ha mercato dovrà esser presa in considerazione un’offerta per lui. Le strade sono due: o rinnova o se ne andrà altrove. La Juventus sta cercando un difensore visto che la storia di Chiellini in bianconero sembra esser al capolinea. L’Inter invece vuole monetizzare 20 milioni per De Vrij, anche lui in scadenza giugno 2023 come il numero 4 viola, e la Fiorentina può incassare la stessa cifra con la cessione di Milenkovic“.