Ceccarini: “Non ho alcun dubbio su Torreira. E’ un giocatore troppo importante per la Fiorentina, verrà riscattato”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Toscana.

“Ad oggi il problema della squadra di Italiano è il gol. Non si può sperare che segnino sempre le punte centrali, servono anche degli esterni d’attacco. Torreira? La volontà della Fiorentina e del giocatore è di andare avanti insieme, ma la società vuole capire se può ottenere un piccolo sconto sulla cifra del riscatto o se può modificare la modalità di pagamento. Io non ho dubbi: è un giocatore troppo importante e verrà riscattato”.

Prosegue così Ceccarini: “Per la difesa del futuro sarà da valutare la situazione di Milenkovic. Non è facile trovare centrali forti nel calcio moderno, per cui il serbo potrebbe essere molto ambito in estate”.