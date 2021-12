Ceccarini: “Non so quando un centravanti come Vlahovic ripasserà da Firenze. Scamacca ipotesi per raccoglierne l’eredità”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW Radio a proposito di Scamacca: “E’ un ipotesi, la società viola sta già lavorando al dopo Vlahovic. Il serbo sta dimostrando di essere un grande professionista, però è evidente che non rinnovando il contratto la Fiorentina deve tutelarsi. Di Scamacca parlai già a inizio stagione, quando giocava poco, ora invece Dionisi sta puntando molto su lui e Raspadori. Scamacca ha dimostrato di avere dei bei colpi, i gol che fa non sono mai banali”.

E poi ha aggiunto: “Chi sceglierei tra Vlahovic e Italiano? E’ una domanda difficile, perché secondo me il mister porta dieci punti in più rispetto al valore della squadra. Però è vero anche che un centravanti come Vlahovic non so quando ripasserà da Firenze. Comunque la cosa che mi fa riflettere è che se in Chiesa si percepiva chiaramente che voleva andare via, guardando Vlahovic non si direbbe mai. Lo vedo totalmente calato nel contesto, coinvolto, cosa che mi sembra strana per uno che il prossimo anno sarà altrove”.