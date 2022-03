Ceccarini: “Nonostante la sconfitta contro la Juventus la stagione della Fiorentina è assolutamente positiva. Berardi? La Fiorentina ha già avuto le sue occasioni, non credo sia un’operazione ripresentabile”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato così come di consueto sulle frequenze di Radio Toscana: “Mercoledì sera in campo ho visto una Fiorentina con una precisa identità. Idee di gioco interessanti che purtroppo non hanno portato al gol. Non ci sono parole per descrivere quello che si è visto in campo. Dispiace perchè la squadra di Italiano avrebbe meritato molto di più. L’assenza di Commisso da Firenze non deve preoccupare nessuno. Il presidente mi sembra sempre presente, è tornato negli USA per delle questioni di salute. Tuttavia da sentire sempre il suo apporto. Ha consolato anche Venuti dopo lo spiacevole episodio dell’autogol. Sono convinto che appena potrà tornare lo farà sicuramente”.

E ancora: “Non dimentichiamoci che la stagione della Fiorentina è assolutamente positiva. La sconfitta per 0 a 1 in Coppa Italia fa male, ma la squadra è in lotta per buone posizioni in campionato. Berardi? Non credo sia un’operazione ripresentabile. La Fiorentina ha già avuto le sue occasioni per due volte. La scorsa estate e a gennaio. In quel ruolo si è scelto di prendere un giocatore più giovane come Ikonè. Se dovesse lasciare Sassuolo la prossima estate non credo che si ripresenterà l’occasione Berardi per la Fiorentina“.