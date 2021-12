Ceccarini: “Le prossime ore possono essere decisive per Ikone alla Fiorentina. L’annuncio potrà arrivare subito dopo Natale, si punta al tesseramento prima della gara contro l’Udinese”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato come di consueto ai microfoni di Radio Toscana rivelando importanti aggiornamenti sul fronte mercato della Fiorentina: “Salvo clamorosi colpi di scena, la Fiorentina è veramente ai dettagli per Ikone. Siamo verso la fumata bianca. Ogni momento è buono per l’annuncio del passaggio del calciatore francese in viola. L’annuncio magari potrà arrivare a Firenze subito dopo Natale, quando i due club saranno fermi per la pausa. Il contratto magari verrà depositato già il 3 di gennaio. Si punta a tesserare il calciatore per la partita contro l’Udinese anno nuovo. Le prossime ore possono essere quelle decisive per Ikone in viola. Operazione sulla base di 15 milioni. Sui bonus invece c’è da capire se saranno legati alle prestazioni del calciatore oppure se verrà inserita una percentuale sulla futura rivendita.