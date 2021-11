Ceccarini: “Oltre all’Arsenal mi aspetto un’offerta del Tottenham per Vlahovic. La Juventus non può competere sotto l’aspetto economico con le altre big europee”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato così ai microfoni di Radio Toscana: “La notizia di oggi è l’offerta dell’Arsenal alla Fiorentina per Vlahovic. La cifra di cui si parla è molto importante, ma oltre all’interesse dei Gunners mi aspetto un’offerta anche dal Tottenham, magari a giugno. Tuttavia non sono così convinto che si possa trasferire a Londra. Mi aspetto che in estate verranno fuori altre squadre per il serbo. Anche la Juventus è indubbiamente interessata al giocatore, ma non credo che possa competere con le altre big europee sotto l’aspetto economico. Detto questo mi piacerebbe vedere un grande Vlahovic domani a Torino”.