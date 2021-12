Ceccarini: “Perché dobbiamo preoccuparci di cosa pensa Ikoné o il Lille? Se Fiorentina ha l’ok di club e calciatore non vedo il problema. Joao Pedro? Può essere possibilità per il futuro”

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato come di consueto a Radio Toscana durante la trasmissione Artemio: “Dubbi sui motivi che spingono Ikone alla Fiorentina? Perché dobbiamo preoccuparci cosa pensa Ikone o il Lille? Se la Fiorentina ha l’ok del club e del calciatore non vedo dove sia il problema. Non penso che la qualificazione del Lille agli ottavi di Champions League possa influire sulla trattativa, di fatto molto avanzata coi viola. Credo il calciatore francese abbia tutte le motivazioni di voler venire a giocare in Italia. La Fiorentina ha avuto le sue conferme, per adesso non creiamoci il problema da soli. Joao Pedro? Può essere una possibilità ma per il futuro”.

Sulle assente della Fiorentina in vista della gara di domani: “Nonostante l’avvio sottotono di Castrovilli io continuerei a puntare sul calciatore. Anche Dragowski sta facendo molta fatica a tornare in campo. Si parlava di un mese e mezzo do stop e invece il polacco è out da oltre due mesi. Nastasic invece era abbastanza prevedibile che potesse avere dei problemi durante la stagione. Negli ultimi anni il serbo ha patito diversi infortuni che lo hanno costretto a stare ai box”.