Ceccarini: “Se arriverà Milinkovic-Savic, sarà per fare il secondo a Terracciano. In difesa c’è da capire…”

A Radio Toscana è intervenuto l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, per parlare di Fiorentina e sul mercato che farà la società viola. Queste le sue parole: “La situazione sul contratto di Italiano è stata concordata insieme. La vera novità è l’assenza della clausola rescissoria, anche se non ho mai dato importanza a questi dettagli. Se un allenatore non ci vuoi stare, va via anche con la clausola”.

E sul mercato: “Attualmente la Fiorentina sta lavorando sull’esterno basso a destra. Per Dodo lo Shakhtar Donetsk chiede 15 milioni di euro, non uno meno. C’è da capire se la società viola può arrivare a quella cifra. Per la porta la Fiorentina voleva Cragno, ma non ha raggiunto l’accordo con il Cagliari. Prenderà Milinkovic-Savic ma per fare il secondo a Terracciano. In difesa c’è da capire se la società viola venderà o meno in Milenkovic, attualmente non si sa niente sul suo futuro”.