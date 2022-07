Ceccarini: “Su Puig c’è la concorrenza del Benfica, come esterno d’attacco Italiano potrebbe usare Jovic. Bajrami e Praet…”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana delle operazioni della Fiorentina: “I Viola hanno intrapreso i contatti con l’entourage di Ricky Puig e con il Barcellona. La concorrenza internazionale però è forte con il Benfica che già da tempo è sulle tracce della giovane mezz’ala, ma la situazione rimane comunque da monitorare. Il mercato della Fiorentina comunque è in rampa di lancio, con una serie di trattative già pianificate e in parte avviate con il totale benestare di Vincenzo Italiano. Per Dodò si sta cercando di colmare la distanza tra richiesta e offerta con lo Shakhtar, mentre per Jovic la situazione si può sbloccare da un momento all’altro con Fiorentina e Real Madrid che lavorano sull’acquisto a titolo definitivo”.

E poi ha aggiunto: “Sicuramente arriverà un sostituto dell’infortunato Castrovilli, e per questo si valutano Bajrami, Praet e Puig. Serve poi un terzino sinistro da affiancare a Biraghi, mentre sugli esterni potrebbero non esserci acquisti: la Fiorentina potrebbe non cercare una terza punta e utilizzare Jovic come esterno d’attacco. Mertens invece al momento rappresenta solo una suggestione. Chi al posto di Milenkovic? Senesi può essere un profilo da monitorare, così come Cistana. Molto probabilmente la Fiorentina dovrà piazzare un colpo importante e all’altezza del centrale serbo”.

E infine: “Per Bajrami la Fiorentina potrebbe giocarsi la carta Zurkowski così da abbassare le richieste dell’Empoli, che chiede 12 milioni. La percezione è che il polacco voglia tornare a Empoli e che probabilmente l’operazione per un suo possibile passaggio in azzurro a titolo definitivo si potrà fare”.