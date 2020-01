Ceccarini: “Tutto fatto per la cessione di Pedro. Ecco la formula con cui l’attaccante tornarà in Brasile”

E’ praticamente tutto fatto per la cessione di Pedro. C’erano ancora alcuni dubbi sulla formula, ma il centravanti brasiliano, secondo quanto scrive il giornalista Niccolò Ceccarini su Twitter, partirà in prestito. “Pedro al Flamengo fatta – scrive Ceccarini – prestito oneroso per un anno con diritto di riscatto. Nelle prossime ore il giocatore partirà per il Brasile”.