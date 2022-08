Ceccarini: “Zurkowski andrà all’Empoli, la Fiorentina sta valutando le questioni Bajrami, Kouame e Nikolaou. Entro mercoledì sarà tutto molto chiaro”

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana delle operazioni della Fiorentina: “Ci sono due trattative in piedi. Quella con l’Empoli per il trasferimento a titolo definitivo di Zurkowski, che non è collegata alla questione Bajrami. La Fiorentina avrà una percentuale sulla futura rivendita del polacco. Bajrami semmai è legato a Kouame, perché se l’Empoli perde l’albanese deve rimpiazzarlo con un giocatore offensivo”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina sa che Kouame può dare una mano e quindi lo vuole tenere, il giocatore di contro chiede spazio. Quanto alla seconda trattativa, mi riferisco a quella per Nikolaou, lo Spezia vorrebbe soldi più Nastasic. La dirigenza viola sta valutando, vedremo se tutto collimerà e in tal senso mi aspetto che entro mercoledì sarà tutto molto chiaro”.