Ceccherini e un legame con Firenze che può risultare decisivo per la sua permanenza

Una delle missioni della dirigenza viola per la prossima sessione di mercato sarà quella di trovare una soluzione per il difensore Federico Ceccherini. L’ex Crotone, il cui contratto con i gigliati scadrà nel 2023, è infatti indicato come uno dei possibili partenti, ma resta ancora da chiarire il quadro intorno a lui. Pur non essendo mai stato fino ad ora un titolare da quando è arrivato con la Fiorentina con tre allenatori (ovvero Pioli, Montella e adesso Iachini) il giocatore ha mostrato un certo attaccamento alla maglia e alla città di Firenze. Molti lo vedono anche come un buon esempio per lo spogliatoio.

Tanti suoi compagni, nel corso di alcune dichiarazioni di questa settimana, lo hanno infatti indicato come il più simpatico e divertente del gruppo. Ceccherini ha attirato alcuni mesi fa anche le simpatie dei tifosi viola dopo uno sfogo via social contro alcuni tifosi bianconeri che lo avevano chiamato in causa dopo Juventus-Fiorentina rispondendo loro per le rime.

Al di là quindi dal fattore simpatia, quale può essere il futuro per lui? Sembra anche che alcune squadre, tra cui Genoa e Verona in prima linea, si siano mosse per aggiudicarselo nella prossima finestra di mercato. Il ragionamento da fare è relativo all’effettivo guadagno che la Fiorentina può ottenere con una sua cessione in tempi complicati dal lato economico. Resta in ballo anche l’ipotesi di uno scambio, con i viola che avevano adocchiato tra i rossoblù il difensore Davide Biraschi. La situazione potrà soltanto svilupparsi però in seguito, quando sarà più chiaro se il campionato riprenderà o no. In quel caso Ceccherini potrebbe avere alcune occasioni per poter dimostrarsi ancora più affidabile di quanto visto fino ad ora e convincere così i dirigenti viola su una sua permanenza per la prossima stagione.