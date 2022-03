Cecchi: “Alla Fiorentina non mancano i gol di Piatek e Cabral, serve altro. Nessuno ha chiesto l’Europa a Italiano”

La firma de La Nazione Stefano Cecchi ha commentato il pareggio della Fiorentina contro l’Hellas Verona nel corso dell’intervento a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Una sconfitta dolorosissima come quella della Fiorentina all’ultimo minuto contro la Juventus poteva costare caro a qualsiasi squadra. Per questo, mi va bene anche un pareggio contro il Verona. Europa? Nessuno ha chiesto a Italiano di raggiungere questo obiettivo a inizio stagione, non dobbiamo essere disfattisti. La nostra idea era quella di ricostruire un percorso che guarda oltre: all’inizio della stagione avremmo firmato per ritrovarsi in questa posizione di classifica

Continua così Cecchi: “Alla Fiorentina non mancano i gol dei centravanti, Piatek e Cabral ne hanno fatti sette in due. Se Quarta e Milenkovic non commettono gli errori commessi contro Sassuolo e Verona, probabilmente staremmo parlando di ora. Io vedo un progetto legato ad un allenatore che ha il grandissimo merito di aver fatto tornare la Fiorentina una squadra. Però, dico anche che la sostituzione Piatek-Gonzalez non mi è piaciuta”.