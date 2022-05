Cecchi: “Andare in Europa non è una cosa dovuta per la Fiorentina. Credo che stasera vincerà contro la Roma”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della partita di stasera tra Fiorentina e Roma in programma al Franchi. Questa la sua previsione sul match:

“La Fiorentina credo che vincerà contro la Roma, ma sarà una gara terribilmente difficile. Al Franchi passa l’ultimo treno per l’Europa. La cosa grave sarebbe pensare che la partita di questa sera sia il discrimine tra l’applauso e il buttare tutto al vento. Andare in Europa non è qualcosa di dovuto, non ci facciamo del male da soli. Ma questa Fiorentina ha dimostrato di avere carattere”.