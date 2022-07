Cecchi: “Cabral è in difficoltà, ma ha colpi importantissimi. Ikoné mediocre? Non scherziamo”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana, rispondendo a domande, in particolare, sui singoli giocatori della Fiorentina, a cominciare da Arthur Cabral: “Io sono il primo sostenitore di Cabral. Non ho problemi a dire che l’ho visto in netta difficoltà, anche a Moena, ma questo è un giocatore dai colpi importanti. Il gol di Napoli racconta di livelli importantissimi”.

Su Jonathan Ikoné, afferma: “Non è un giocatore mediocre, non lo concepisco in nessun modo. Forse è un po’ un pesce fuor d’acqua per il contesto tattico, ma è un ragazzo validissimo e ha tanto da dimostrare”.

Sul mister Vincenzo Italiano, dice: “Secondo me ha già dato molto a questa squadra. Con lo stesso organico di Iachini e Prandelli, è andato molto oltre, Di questi tempi, l’anno scorso, pochi se non nessuno di noi parlava di Europa. Non pretendo nulla, mi aspetto che si ingrani maggiormente”.