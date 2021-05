Cecchi: “Continuo a pensare che questa squadra sia migliore della posizione in classifica che occupa. Ma ci sarà bisogno comunque di una rifondazione…”

Il giornalista Stefano Cecchi a Toscana Tv ha analizzato così la stagione della Fiorentina: “Continuo a pensare che questa squadra sia migliore della posizione in classifica che occupa, ma che allo stesso tempo abbia bisogno di una rifondazione. Anche contro il Napoli si è vista la fragilità che ha contraddistinto la compagine viola per tutto il campionato. Gattuso? Mi sembra quasi incredibile il fatto che un tecnico che ha staccato il tagliando per la Champions, venga a Firenze a non giocarsi le coppe. Gattuso a Firenze si porterebbe dietro una forte credibilità”.