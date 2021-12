Cecchi: “Godiamoci Italiano e non pensiamo al peggio. Kokorin è un mistero”

Questo pomeriggio il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno per commentare la Fiorentina vista nel primo girone d’andata. Queste le sue parole:

“Dopo quanto visto mercoledì con il Benevento credo che con Kokorin si sia a che fare con un giocatore totalmente involuto, senza corsa e con movimenti imballati. E’ un mistero quali siano i motivi che abbia portato la Fiorentina ad acquistarlo, potrebbe esserci dietro una storia affascinante.Nonostante le occasioni concesse ai campani, tenendo conto anche dell’undici di partenza, ho visto una squadra coerente alla continua ricerca di mettere in pratica le idee di Vincenzo Italiano: chiunque siano gli interprete la Fiorentina adesso in campo è tutta un’altra squadra, è una bellezza assistere alle sue partite. Alcuni giocatori in questi mesi hanno ritrovato un’energia diversa, il lavoro psicologico del mister si vede. Chapeau a Italiano. Se occorre blindarlo sin da ora? Godiamoci il momento, godiamoci la sua Fiorentina. La storia insegna che non si può mai essere certi di trattenere nessuno. A me piace l’idea di una squadra che via l’ambizione di migliorarsi in ogni occasione, e credo che l’arrivo di Ikoné, nonostante io straveda per Berardi, sarebbe un bel rinforzo. Il caso Salernitana? Credo sia impossibile obbligare qualcuno a vendere, personalmente chiedo solo l’applicazione delle regole, niente di più. Mi sembra di capire che in Federazione qualcosa si stia movendo, questa situazione credo rappresenti l’ennesima folle deriva del calcio italiano”.