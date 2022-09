Cecchi: “Gollini non mi convince, i gol presi ad Istanbul sono preoccupanti. Kouame centravanti? Non è mossa a lungo termine”

Arrivano alcune considerazioni su alcuni singoli dal giornalista de La Nazione Stefano Cecchi, che a Radio Bruno non si dice molto convinto di Gollini:

“La mia impressione è che Gollini sia il portiere di Coppa. Non mi convince, non è una novità. Il palleggio di Istanbul è estemporaneo, non lo considero. E’ altro che mi preoccupa, come ad esempio gli altri due gol subiti. Non mi convincono proprio. Sono più preoccupanti perché non va giù, ha tempi di reazione troppo lunghi”.

Cecchi poi ha aggiunto: “Prendiamoci la bella novità di Kouamé centravanti, ma non credo però che sia una mossa a lungo termine. La scommessa da perseguire è Jovic, un calciatore di indubbio talento. Non si può chiedere a Gonzalez di dire no alla sua Nazionale, è un richiamo irresistibile e può essere il modo di ritornare in fretta in forma”.