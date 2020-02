Cecchi Gori bacchetta Commisso: “Parla troppo di nuovo stadio, pensi alla squadra prima. Dubito che un altro impianto faccia la differenza”

Da ex patron a patron attuale, Vittorio Cecchi Gori ha commentato a La Nazione gli step di Commisso, soprattutto in relazione al nuovo stadio: “Secondo me parla troppo, pensi alla squadra prima che al nuovo stadio, che non è una priorità. Guardate il Tottenham: ha speso un miliardo per una nuova, magnifica, invidiata struttura e in classifica ora dov’è? Inoltre ho anche i miei dubbi sul fatto che un nuovo stadio a Firenze possa fare la differenza, in fatto di incassi”.