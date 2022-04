Cecchi Gori: “Non mi piace quello che è stato fatto ad Antognoni. Vlahovic? Ottima cessione, non fa ancora la differenza”

Ospite a Firenze, Vittorio Cecchi Gori ha parlato a Tmw della Fiorentina di oggi e di alcuni temi delicati:

“Se devo dirne uno sicuramente Torreira che sta rendendo bene, Gonzalez mi piace ma non lo vedo ancora risolutore. Poi c’è Piatek che spero non faccia rimpiangere Vlahovic. Poi c’è anche Bonaventura che nelle ultime stagioni sta rendendo bene. Vlahovic? Per me è stata un’ottima cessione, l’hanno ceduto bene. Non credo che possa fare ancora la differenza come attaccante. Piatek poi lo sta sostituendo bene, i suoi gol li ha fatti”.

L’addio alla società di Antognoni? “Certo che mi dispiace per Giancarlo, è attaccato alla Fiorentina e se ne intende di calciatori. Non condivido quello che gli è stato fatto. Vedrete che adesso qualcuno se lo prenderà, anche se lui non vuole andarsene da Firenze”.