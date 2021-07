Cecchi: “Il calcio di Italiano è l’ideale per Castrovilli. Ecco come vedo l’attacco della Fiorentina”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Il calcio di Italiano si ispira a Zeman, se così si può dire: allo Spezia, Gyasi andava sul fondo e permetteva l’inserimento delle due mezzali. C’è bisogno di un giocatore attorno a cui far ruotare la squadra. Ricci? In Liguria non ha fatto male, ad oggi l’alternativa sarebbe Pulgar che continuo a pensare sia un giocatore atipico. Invece, ritengo che il modulo di Italiano sia l’ideale per Castrovilli“.

Continua così Cecchi: “Bonaventura? Può fare sia il centrocampista che la mezzala, ma io lo vedo come un’alternativa. L’attacco della Fiorentina lo vedo con Gonzalez, Vlahovic e un Mister X. Mi piacerebbe Messias, se arrivasse sarebbe ottimo: è molto duttile e salta quasi sempre l’uomo. Biraghi? Se arriva uno come Hysaj, mi tengo Biraghi”.