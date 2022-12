Cecchi: “Italiano ha fatto con Amrabat ciò che Prandelli ha fatto con Vlahovic. Su Torreira mi sono sbagliato”

Il giornalista Stefano Cecchi, a Toscana Tv, ha parlato così del mediano della Fiorentina Sofyan Amrabat: “Quando Amrabat arrivò a Firenze era un altro calciatore. Svolgeva le funzioni del mediano di rottura. Italiano lo ha fatto giocare in un ruolo in cui nessuno credeva, io compreso. Il centrocampista marocchino ha lavorato sotto il punto di vista tattico per questa sua “trasformazione”. Io non ero d’accordo sul fatto che potesse sostituire Torreira. Ritenevo l’uruguagio un calciatore centrale per questa Fiorentina. Oggi Amrabat è un calciatore che sa anche verticalizzare. Italiano ha fatto con Amrabat ciò che Prandelli ha fatto con Vlahovic”.