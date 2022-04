Cecchi: “La differenza l’hanno fatta Cuadrado e Dybala, mentre ai viola è mancato Gonzalez. Gli episodi decidono sempre: è inutile fare gli scienziati”

Stefano Cecchi, giornalista e tifoso della Fiorentina, ha parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruno della partita di ieri sera contro la Juventus. Di seguito le sue opinioni:

“Per ampi tratti la Fiorentina ha fatto la partita, ma se quando vanno in difficoltà gli avversari mettono Cuadrado e Dybala c’è una differenza. Ieri alcuni giocatori sono mancati, come Nico Gonzalez e la sua corsa”.

Ancora: “Se il tiro di Torreira entra in porta e Dragowski non esce in quel modo, siamo qui a parlare di un’altra gara. Gli episodi sono sempre fondamentali. Non c’è bisogno di fare gli scienziati del calcio”.