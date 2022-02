Cecchi: “La Fiorentina è una squadra viva e in salute. A Reggio Emilia prestazione migliore rispetto all’Atalanta”

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Nonostante la sconfitta contro il Sassuolo, la squadra è in salute e viva. Penso che cedere al pessimismo e allo sconforto sia folle, la Fiorentina può vincere contro ogni squadra e dopo annate difficili finalmente fa un gioco propositivo e divertente per chi guarda la partita. Sembra un paradosso, ma a Reggio Emilia la prestazione offerta è stata migliore rispetto al successo contro l’Atalanta”.

Continua così Cecchi: “Spesso il calcio è un giocato spietato nei singoli episodi e gli errori di un giocatore fanno il resto. Juventus? Per riuscire a colmare il gap con la squadra di Allegri, la Fiorentina dovrà giocare come collettivo e portare avanti le idee di Italiano. Non sarà un appuntamento sentito solo per la Viola, ma anche per i bianconeri, soprattutto in un momento dell’annata importante”.