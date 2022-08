Cecchi: “La mancanza di Torreira fa capire quanta qualità c’era lo scorso anno. La Fiorentina può lottare…”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo su diversi punti della Fiorentina vista ieri a Empoli e non solo: “Sinceramente sono deluso dalla squadra vista in campo al Castellani nel secondo tempo, perché non è mai stata pericoloso. Saponara non mi è piaciuto, così come Ikoné e i due subentrati al loro posto. Per quanto visto in queste due giornate credo che la squadra di Italiano possa continuare a lottare per il sesto o settimo posto. Quelle davanti mi sembrano francamente irraggiungibili”

E ancora: “La mancanza di Torreira fa notare come lo scorso anno ci fosse tanta qualità in quel ruolo. Ieri è mancato Amrabat lì in mezzo. Terzic bene, ma Biraghi è un’altra cosa. Dodo per ora è da considerarsi riserva vista la forma fisica”.