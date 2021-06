Cecchi: “La presenza di Antognoni conferisce fascino alla Fiorentina. Perché Commisso continua a tenere Pradè?”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi caldi di casa Fiorentina: “Da stamattina mi arrivano voci del litigio tra Gattuso e Commisso. Quando lavori con procuratori potenti come Jorge Mendes ci sta, ma affidarsi a piene mani ad un solo procuratore è sbagliatissimo. Casomai il problema è un altro, e la critica la faccio a Commisso: perché continua a tenere un direttore sportivo come Pradè invece di affidarsi a un ds “indipendente” che sappia dragare il mercato?”.

E poi ha aggiunto: “Spero che questa ferita non sia troppo profonda, ma io in questo momento sono preoccupato. Antognoni? La sua presenza vale tantissimo per Firenze. Averlo dentro la società mi fa stare bene, pensare di allontanarlo o comunque di costringerlo ad andare via non mi piace. Non so quale sarà il suo ruolo, ma so che se c’è Antognoni la Fiorentina acquista fascino”.