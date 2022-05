Cecchi: “Mi è dispiaciuto che Commisso non abbia praticamente parlato del ritorno in Europa. Rocco, facci vedere un sorriso ogni tanto”

Il giornalista sportivo Stefano Cecchi ha parlato della situazione in casa Fiorentina dopo la qualificazione in Conference League e le ultime notizie di mercato:

“Quello che mi è dispiaciuto della conferenza stampa di Commisso è che non si è praticamente mai parlato della Fiorentina che dopo 5 anni è tornata dove deve stare, cioè in Europa. Godiamocela, Rocco facci vedere un sorriso, ci siamo tornati nel calcio che conta grazie anche ai tuoi investimenti. Portiere? Secondo me Dragowski è meglio di Terracciano, ma anche di Vicario e Gollini. Non è stato gestito bene, l’anno scorso ci ha salvato. Tutto dimenticato. Ha 24 anni, ancora ha tutta la carriera davanti”.