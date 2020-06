Cecchi: “Pedro e Cutrone due scommesse fallite. Ecco cosa chiedo a Iachini per il Sassuolo”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Gli acquisti fatti per l’attacco non hanno dato i frutti sperati. Sapendo di avere Vlahovic in rosa, punta su cui continuo a scommettere nonostante l’errore di gioventù contro la Lazio, la cosa migliore da fare era affiancargli un centravanti di esperienza. Cutrone? L’ex attaccante del Milan è un’altra scommessa, che per il momento sta fallendo, così come accaduto nella prima parte di stagione con Pedro. Iachini? Al mister darei un 7 per il modo in cui ha preparato la gara contro i biancocelesti e un 5 per la gestione dei cambi: in quest’aspetto è un po’ deficitario e l’avevo già notato contro il Brescia. In vista dell’appuntamento di mercoledì contro il Sassuolo, chiederei a Iachini di non riproporre il 3-5-2 con Ribery e Chiesa in attacco”.

