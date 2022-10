Cecchi: “Per il campionato adesso è durissima. A tratti avevo rivisto la vecchia Fiorentina…”

Il giornalista de “La Nazione”, Stefano Cecchi, ha commentato a Radio Bruno il pareggio della Fiorentina contro il Lecce:

“La squadra non ha giocato da Fiorentina di Italiano. Ha ripreso la partita, ha rischiato anche di vincere, ma non ha giocato con la sua identità. A tratti qualcosa avevo visto della squadra dell’anno scorso, ad esempio contro il Napoli, ma soltanto a tratti. Si è preferito un’altra via rispetto al possesso palla”.

E ancora: “Adesso è durissima, altre squadre sono veramente di un altro livello. Dipende dagli obiettivi, se il campionato è andato. Il settimo posto rimane un miraggio, ma la Fiorentina può giocarsi l’Europa attraverso l’Europa stessa”.