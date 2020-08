Cecchi: “Se l’Atalanta avesse eliminato il Psg, il Chelsea non avrebbe affondato per Thiago Silva. Ceppitelli? Mi aspetto una via di mezzo”

Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha parlato così delle tematiche di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Ieri sera tutti abbiamo guardato Thiago Silva con speranza, nella Final Eight di Champions ha fatto reparto da solo. Magari se l’Atalanta avesse eliminato il Psg, adesso il Chelsea non avrebbe affondato il colpo in modo così convinto. Complimenti alla Fiorentina per essere piombata su un profilo del genere a fari spenti, ma resto convinto che farà in ogni caso un bel mercato. Non mi aspetto sicuramente Ceppitelli, ma una via di mezzo come Izzo mi dare entusiasmo. E’ perfetto per giocare a tre, può fare la differenza. Con la conferma della rosa di questa stagione e l’aggiunta di tre calciatori di livello, la Fiorentina potrebbe entrare tra le prime sette. Amrabat? Non lo farei giocare davanti alla difesa perché in quella posizione non potrebbe esprimere al meglio le sua qualità”.

