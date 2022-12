Cecchi: “Sono d’accordo con Pradè, non si deve creare confusione sull’esterno. Sabiri? L’ambizione porta un altro nome”

Stefano Cecchi, giornalista de “La Nazione”, è intervenuto a Radio Bruno per parlare del mercato della Fiorentina alla luce delle dichiarazioni di quest’oggi del ds Pradè:

“Pradé non dirà mai ‘ho bisogno di questo o quest’altro‘, perché i prezzi aumenterebbero. Condivido alcune cose dette dal ds. L’investimento andrebbe fatto sugli esterni, però quando si riavranno Gonzalez e Sottil poi si creerà confusione in quel ruolo. Più che altro, ci vorrebbe un centrocampista di qualità da mettere accanto ad Amrabat. Mi dispiace pensare che la Fiorentina non sia alla portata di Luis Alberto, perché non si può essere ambiziosi con Dominguez e Sabiri“.