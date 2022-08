Cecchi: “Spero che la Fiorentina arrivi preoccupata alla partita di Conference. Ho diversi dubbi sul centrocampo viola”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana. Tanti i temi toccati, tra cui anche la gara dei preliminari di Conference. Queste le sue parole: ”

“Ho qualche dubbio sul centrocampo. Anno scorso c’erano Bonaventura, Torreira e Castrovilli, oggi invece Bonaventura, Amrabat e Duncan. Questi ultimi due hanno caratteristiche completamente diverse. Se rimane Milenkovic la difesa probabilmente è migliorata e in più e c’è Dodò da cui ci si aspetta tanto. Difficile capire cosa gli sia successo a Quarta, non ne ha fatta una giusta nelle amichevoli”.

E ancora: “Gran parte della stagione passerà dalla sfida in Conference contro il Twente (ancora non certa ndr). Io personalmente sono preoccupato, perché c’è il rischio di rimanere scottati in modo importante. Spero che anche la Fiorentina arrivi alla partita preoccupata”.