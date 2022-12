Cecchi: “Vendere è importante, ma va fatto nel giusto modo. Basta avere paura, Amrabat non è un problema”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e del centrocampista viola Sofyan Amrabat, che ben sta figurano al Mondiale in Qatar. Queste le sue dichiarazioni: “Basta avere paura ogni volta che un giocatore viola fa bene. Vendere non è sbagliato, anzi è importante, ma va fatto nel giusto modo. Anche la cessione di Vlahovic era giusta, il problema è stato con chi lo hai rimpiazzato. Fosse arrivato Scamacca sarebbe tutta un’altra storia. Detto questo, non vedo in Amrabat un problema”.

“Situazione Juventus? I giocatori nel periodo Covid hanno preteso lo stipendio e lo hanno percepito anche di nascosto. Credo che Angelli sarà condannato”