Cecchi: “Venuti grande uomo spogliatoio, ma quando è in campo paghiamo. Continuo a pensare…”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno della prossima partita dei viola contro la Lazio e non solo. Queste le sue parole: “La Lazio è più forte della Fiorentina, ma la squadra gigliata spero abbia preso vigore dopo la partita in Scozia. Ha battuto spesso squadre superiori.

“Venuti? Ad averne di giocatori come lui nello spogliatoio, non gli si può non voler bene. Quando gioca lui però paghiamo. Il livello tra lui e Dodo è molto diverso e spero che il brasiliano abbia recuperato al 100%, sennò riproverei Terzic. Continuo a pensare che al gioco di Italiano si adatti più un giocatore con le caratteristiche di Torreira, che uno alla Amrabat”.