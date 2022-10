Cecchi: “Venuti ha fatto delle buone partite ed ha grande affetto per Firenze. Il Basaksehir? Vincere è difficilissimo per la Fiorentina”

Stefano Cecchi a Radio Bruno commenta alcuni temi attuali di casa Fiorentina proiettandosi anche alla sfida col Basaksehir: “Le statistiche ci dicono che oggi per la Fiorentina vincere è difficilissimo. I turchi non subiscono gol e gli ultimi risultati della Fiorentina sono quelli che sono. In campo però niente è impossibile. Le prossime tre gare sono fondamentali per la Fiorentina. La squadra di Italiano si trova in una zona di classifica che non merita. L’aritmetica dice che la squadra ora è in lotta per la salvezza. Servono 7 punti almeno”.

Cecchi poi si concentra sul tema terzino destro: “Terzic non ha fatto male quando è stato impiegato. Oggi Venuti non lo farei giocare dopo l’errore con l’Inter, ma è comunque un giocatore che qualche partita buona l’ha fatta. Ricordiamo la sua prova con gol a Napoli in Coppa Italia. E’ un calciatore che solo per l’affetto che dimostra a Firenze merita un surplus”.