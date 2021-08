Cecchi: “Vlahovic non partirà nemmeno davanti ad un’offerta clamorosa. Commisso si gioca la sua credibilità sul futuro del serbo”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato così a Radio Sportiva a proposito della Fiorentina che tra poco più di settimana esordirà anche in campionato:

“La dirigenza viola fin qui ha fallito clamorosamente. Commisso ormai è al terzo anno qui a Firenze, e sa che il tempo degli esami è finito anche per lui. La questione legata al futuro di Vlahovic sarà il primo test per lui, per questo penso che il serbo non partirà, nemmeno se arrivasse un’offerta clamorosa. Commisso sul rinnovo di Vlahovic si gioca la credibilità”.